Санкт-Петербург, 27 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1879 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 175 случаев больше, чем в предыдущий день. Также за сутки госпитализированы 445 пациентов с коронавирусом, на 61 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 27 ноября сообщили в региональном оперштабе.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

За сутки в Петербурге зафиксировали 70 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19, это на шесть случаев больше показателя предыдущего дня. Общее число жертв болезни в регионе достигло 26 001.

В стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, находятся 5964 человека, это на 20 пациентов меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны из больниц за прошлые сутки 399 человек (-125 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах коронавирусных стационаров находятся 582 человека (-13), в том числе 298 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-8).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8149 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 44,69% коек от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 31 115 пациентов, это на 544 человека меньше, чем в предшествующий день. Также 4248 контактных лиц находятся на домашнем карантине (+219), 39 человек — в обсерваторе (0). По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге в целом после COVID-19 были выписаны 3316 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,2 единицы и составляет на сегодня 0,77 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до момента своей изоляции.