Новосибирск, 27 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшую неделю на соблюдение ограничительных мер в связи с коронавирусом было проверено 2039 объектов, в том числе по использованию QR-кодов — 304. Об этом сообщили в правительстве региона.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Уточняется, что выявлено 72 нарушения и составлен 21 административный протокол, направлено в суд — 23.

«В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов — 125», — рассказали в областной администрации.

Отмечается, что контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в регионе продолжат проводить в усиленном режиме.