Москва, 27 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Родители, отказывающиеся от вакцинации своих детей от COVID-19, совершают по отношению к ним преступление, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Гинцбург рассказал, что ранние варианты коронавируса были менее опасны для детей. Однако с мая 2021 года начал распространяться штамм «Дельта», после которого дети стали не только чаще заражаться, но и болеть в тяжёлой форме.

«И самое плохое: дети, к сожалению, умирают в результате инфицирования дельта-штаммом», — подчеркнул глава Центра имени Гамалеи.

Он отметил, что для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет можно использовать специальный вариант вакцины «Спутник V». Концентрация активного вещества в варианте вакцины для детей меньше в пять раз. Гинцбург объяснил, что это связано с тем, что дети реагируют по уровню образования защитных антител во много раз лучше, чем взрослые.

Ведущий задал вопрос о родителях, которые не хотят, чтобы их ребёнок прививался от COVID-19.

«Они по отношению к нему совершают просто преступление. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, и окружающих», — ответил Гинцбург.