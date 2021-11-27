Москва, 27 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки выросло на 33 946. 27 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Субъектами с наименьшими темпами прироста новых случаев стали Калмыкия, Москва, Алтай и Тува. По выздоровлении за истекшие сутки выписаны 36 494 человека.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 34 690 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 536 825 случаев COVID-19. За истекшие сутки общее число случаев заражения выросло на 0,36%.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на первую половину ноября 2021 года. 24 ноября врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна распространения коронавируса в России вышла на плато.