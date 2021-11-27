Москва, , 09:31 — REGNUM Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как и год назад можно снова назвать исторической, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«В Сочи сделан важнейший шаг, который, как мы все очень надеемся, приблизит окончательное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщил президент РФ, до конца 2021 года между Арменией и Азербайджаном будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы.

«Безусловно, это потребует усиления безопасности в приграничных районах, а достигнутые договоренности еще предстоит выполнить. Однако положительный вектор уже задан», — указал парламентарий.

Тридцать лет в Нагорном Карабахе ждут, когда придёт мир, наладится жизнь, будет восстановлена инфраструктура.

«Подписанное заявление по итогам переговоров ещё раз демонстрирует роль России как одного из самых эффективных посредников в нагорно-карабахском урегулировании. И Армения, и Азербайджан — наши ключевые союзники и партнеры», — резюмировал Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана заявил, это был глубокий анализ ситуации, работали очень конструктивно.