Алиев оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не было. Об этом 26 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым
Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане
Около 34% школьников Азербайджана учатся на русском языке. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Хотел бы ещё раз восхититься природой этого края, этой жемчужиной — президент Азербайджана про Сочи.
В зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов за последний год не было — Ильхам Алиев.
Хотел поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России — Ильхам Алиев.
Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана развивается успешно
В 2022 году дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнится 30 лет. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу трагедии в шахте Кузбасса.
Мы сейчас реализуем семь дорожных карт по подавляющему большинству сфер экономики и транспорта — Ильхам Алиев.
Дискуссия по нагорно-карабахскому конфликту будет позднее — Путин.
Путин по благодарил президента Азербайджана за большое внимание, которое республика уделяет изучению русского языка. 304 русскоязычные школы находятся в этой стране.
За последний год объем товарооборота России и Азербайджана увеличился на 11% — Путин.
Вопросов много накопилось — Путин. Переговоры начались.