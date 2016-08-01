26 Ноября
 
15:21

Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Сочи. Цитата из видео. kremlin.ru

15:15

Алиев оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не было. Об этом 26 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

15:07

Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым

Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

15:03

Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане

Около 34% школьников Азербайджана учатся на русском языке. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

15:00

Хотел бы ещё раз восхититься природой этого края, этой жемчужиной — президент Азербайджана про Сочи.

14:58

В зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов за последний год не было — Ильхам Алиев.

14:56

Хотел поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России — Ильхам Алиев.

14:56

Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана развивается успешно

В 2022 году дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнится 30 лет. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

14:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу трагедии в шахте Кузбасса.

14:56

Мы сейчас реализуем семь дорожных карт по подавляющему большинству сфер экономики и транспорта — Ильхам Алиев.

14:54

Дискуссия по нагорно-карабахскому конфликту будет позднее — Путин.

14:53

Путин по благодарил президента Азербайджана за большое внимание, которое республика уделяет изучению русского языка. 304 русскоязычные школы находятся в этой стране.

14:52

За последний год объем товарооборота России и Азербайджана увеличился на 11% — Путин.

14:51

Вопросов много накопилось — Путин. Переговоры начались.