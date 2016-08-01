Сегодня, 26 ноября, в Сочи пройдут трёхсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху.

Стороны обсудят вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Не исключено, что речь может пойти о недавнем обострении и создании комиссии по делимитации и демаркации границ.

Также Путин проведёт отдельные беседы с премьером Армении и президентом Азербайджана.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.

Предыдущая трёхсторонняя встреча прошла в начале января 2021 года: переговоры в Кремле длились около четырех часов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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