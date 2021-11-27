Бишкек, , 09:29 — REGNUM В субботу, 27 ноября, на выборах в парламент Киргизии идет голосование вне помещений. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

Киргизия (сс)GDJ

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«Сегодня, 27 ноября, в Киргизстане проходит голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента — ред.) Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно закону республики, на голосование вне помещения имеют право внесенные в списки избирателей, но не могущие по состоянию здоровья или инвалидности прибыть на избирательный участок граждане.

Кроме того, также могут голосовать вне помещения избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, и избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

При этом в исключительных случаях, по решению соответствующей избирательной комиссии, можно отдать свой голос вне участка: военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службу сотрудникам органов внутренних дел и работающим вахтовым методом.

«Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мониторинг выборов в парламент Киргизии начали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).