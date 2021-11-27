Донецк, 27 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Утро 27 ноября выдалось недобрым в поселке шахты Трудовская: окраины Донецка содрогаются от взрывов, обстрел ведут вооруженные силы Украины (ВСУ). Подробности со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал «Донецк решает»

Отряд «Суть Времени». ДНР ИА REGNUM Фронт. ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

"Выстрел рядом и почти около меня, прилёт со свистом, звуки просто сердцераздерающие», — делится переживанием жительница Светлана Осипова.

Её слова подтверждает дончанка Евгения Мартынова: «Микрорайон Широкий слышит очень тяжёлые прилёты с долгим эхом».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина при активной поддержке Запада сознательно идет на разрыв Минских соглашений. Нарушения военного перемирия стали происходить практически ежедневно.

Комментируя информацию о готовящемся госперевороте на Украине, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов отметил, что Зеленский может решиться на военную авантюру в Донбассе, чтобы удержаться у власти.

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