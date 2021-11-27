Манила, 27 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Авиасообщение с семью странами Африки временно прервано Филиппинами из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», 26 ноября сообщило издание Manila Times со ссылкой на администрацию филиппинского президента.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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Речь идет о Южно-Африканской Республике, Ботсване, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини (Свазиленде) и Мозамбике. Запрет будет действовать до 15 декабря. Он касается пассажиров, которые побывали на территории одной из указанных стран в течение последних 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Канада запретила въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали любое из государств на юге Африки, где впервые был выявлен штамм «Омикрон».