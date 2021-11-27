Оттава, 27 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Канаду для иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в любом из государств на юге Африки, ввело канадское правительство из-за угрозы нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил министр транспорта страны Омар Алгабра 26 ноября на брифинге.

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Глава ведомства отметил, что канадские граждане, которые также посещали указанный регион в течение 14 дней, должны будут сдать тест на SARS-CoV-2 после прибытия на родину. Алгабра не стал уточнять список стран, на которые распространяется запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября Бразилия приостановит авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини (Свазиленд) из-за выявленных в них случаев заряжения штаммом «Омикрон».