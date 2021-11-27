Олбани, США, 27 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения введен в американском штате Нью-Йорк из-за увеличения темпов распространения коронавируса, 26 ноября сообщила на своем сайте губернатор региона Кэти Хокул.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ее указе отмечается, что за сутки в больницы штата поступает до 300 пациентов с COVID-19, чего не было с начала пандемии. Режим ЧП в регионе продлится до 15 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти США объявили о закупке 10 млн доз препарата американской фармкомпании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции.