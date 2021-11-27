Москва, 27 ноября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Назальная вакцина от COVID-19 была опробована на шестилетних детях без всяких негативных последствий. Об этом рассказал 26 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Специалист уточнил, что он сам привился назальной вакциной, также были привиты маленькие дети сотрудников Центра имени Гамалеи и дети знакомых и соседей. По словам Гинцбурга, негативных последствий ни у кого не было.

«Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — заявил учёный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Гинцбурга, у специалистов Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи пока нет оснований говорить о необходимости корректировки вакцины «Спутник V» из-за нового штамма коронавируса.