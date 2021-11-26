Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Следственный комитет и Генеральная прокуратура должны разобраться в причинах трагедии в шахте «Листвяжная», чтобы затем можно было принять решения для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании постоянными членами Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«У нас как только происходят подобные печальные трагические события, так мы сразу начинаем искать причины произошедшего. Нужно чтобы ничего подобного в будущем не происходило, а для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — заявил Путин.

Отметим, что заседание президент начал с минуты молчания в память о погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.