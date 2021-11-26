В Вологодской области ковидом переболели более восьми тысяч детей
Вологда, 26 ноября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. С начала пандемии в Вологодской области ковидом переболели 8,2 тысяч детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте здравоохранения.
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Большинство несовершеннолетних лечились от инфекции амбулаторно, однако более 800 детям понадобилась госпитализация. В настоящее время в больницах на лечении находится более 20 детей.
По словам начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Татьяны Артемьевой, в начале пандемии случаи заражения детей были единичными, болезнь протекала практически бессимптомно, но с весны этого года ситуация стала меняться.
В настоящий момент болеют дети всех возрастов. Больше вирусу подвержены подростки от 7 до 14 лет. Среди заболевших их более 60%. Это связано с широким кругом общения у школьников, так как они более активно коммуницируют друг с другом. Доля новорожденных и детей до года от общего числа зараженных составляет 10%. Это высокий показатель.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области против принудительной вакцинации выступили сотрудники драмтеатра.