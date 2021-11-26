Сочи, Краснодарский край, , 20:40 — REGNUM Совместное заявление подписали по итогам переговоров в Сочи 26 ноября российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян President.az

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В заявлении сказано, что в ходе встречи Путин, Алиев и Пашинян обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня в Нагорном Карабахе и заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе.

В заявлении сказано, что его авторы подтвердили, что и дальше намерены соблюдать договорённости — в интересах стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Стороны пообещали, что совместно будут способствовать решению задач, обозначенных в заявлении от 9 ноября 2020 г.

«Отметили важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе», — говорится в документе.

В заявлении также сказано, что стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе Армении и Азербайджана и «вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации» госграницы между республиками «с последующей её демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон».

Авторы документа также отметили важную роль трёхсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. «Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона», — говорится в заявлении.

«Российская Федерация будет и далее оказывать всё необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе», — говорится в заявлении.

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