Москва, 26 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Танзанией, введённые из-за ситуации с коронавирусом, до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили 26 ноября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

(сс) Mathias Apitz (München) Отель на острове Занзибар. Танзания

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«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения… продлить приостановку авиасообщения с Объединённой Республикой Танзания до 1 февраля включительно», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия в середине апреля ограничила авиасообщение с Танзанией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. После этого ограничения уже неоднократно продлевались.