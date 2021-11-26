Москва, 26 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса, выявленным на территории Южной Африки. Об этом сообщили 26 ноября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

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В оперштабе подчеркнули, что отличительной чертой нового вариант вируса B.1.1.529 является большое количество мутаций, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител.

Отмечается, что ситуация с появлением нового штамма в настоящее время тщательно изучается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в оперштабе сообщили, что Россия с 28 ноября ограничит въезд для иностранных граждан из ЮАР и ряда других африканских стран, а также из Гонконга из-за нового штамма коронавируса.