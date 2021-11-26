Вологда, 26 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Сотрудники Вологодского драмтеатра пожаловались в прокуратуру на главного санитарного врача региона. Документ подписали 30 сотрудников учреждения.

Цитата из х/ф «Приключения Буратино». Реж. Л. Нечаев. 1975. СССР Детский театр

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Возмущение работников театра вызвали письма главы Роспотребнадзора о необходимости организовать вакцинацию не менее 80% сотрудников до 25 декабря. Отказавшихся от вакцинации сотрудники рекомендовано отстранять от работы.

«В конце той недели ко мне обратилась большая часть коллектива Драмтеатра, если точнее, то 30 человек — это те работники, которые не согласны с тем, что они должны участвовать в каком-то медицинском эксперименте, — заявил в сети вологодской блогер Алексей Лепехин. — Поверьте, 30 человек — это немаленькая цифра. И все эти люди, действительно, заявили о своих правах, которые предоставлены им в Конституции Российской Федерации и других федеральных законах».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 ноября, противники вакцинации устроили потасовку в заксобрании, в результате которой пострадал сотрудник Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.