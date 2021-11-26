Вологда, , 16:10 — REGNUM Вологодский Следком возбудил уголовное дело в отношении женщины, распылившей из баллончика в лицо сотрудника Росгвардии опасное вещество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Газовый баллончик Björn Hansson

Напомним, 25 ноября в областное заксобрание пришла группа людей с петицией от имени людей, выступающих против обязательной вакцинации и ограничительных мер, требуя личного приема. При этом, некоторые посетители нарушали пропускной и масочный режимы, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел.

«Тогда одна из посетительниц, 46 лет, стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие. В результате двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1 степени», — сообщили в Следкоме.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.