Вашингтон, 26 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Нанести визиты в Латвию и Швецию намерен в период 29 ноября — 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в опубликованном 26 ноября заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

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Уточняется, что сначала глава Госдепа побывает в Риге, где ко встрече с ним уже готовятся латвийский президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Участники переговоров, как планируется, подтвердят «прочные партнёрские связи» между Ригой и Вашингтоном. Кроме того, в латвийской столице он проведёт несколько двусторонних встреч — с коллегами из стран-союзников.

Затем он примет участие в саммите стран НАТО уровня глав МИД. Участники переговоров обсудят важные для североатлантического альянса темы.

По словам Прайса, 1 декабря глава Госдепа посетит Швецию: в Стокгольме он будет присутствовать на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Участники переговоров «обсудят опасения относительно безопасности» на европейской территории и в Азии и, кроме того, необходимость укрепления Евразии «путём соблюдения принципов ОБСЕ».