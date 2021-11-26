София, 26 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев направил главе российского государства Владимиру Путину письмо с соболезнованиями по поводу трагедии, произошедшей 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщило Болгарское радио.

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В послании, в частности, отмечено, что руководство Болгарии и болгарский народ искренне скорбят по погибшим горнякам.

Румен Радев «Мы разделяем боль утраты, сегодня наши мысли — вместе с родными и близкими этих людей».

Кроме того, болгарский лидер высказал пожелания скорейшего выздоровления и полного восстановления пострадавшим шахтерам и спасателям.

Напомним, 25 ноября в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека.