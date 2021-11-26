Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Основанием для этого стала высокая заболеваемость ковидом в этой возрастной группе. Также здесь фиксируют и высокую смертность от ковида.

Пожилые граждане должны привиться первым компонентом к 29 декабря. Второй компонент им надлежит поставить до 27 января 2022 года.