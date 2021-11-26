Нижний Новгород, 26 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с местным кукольным театром сняли и опубликовали в соцсетях вторую серию кукольного мультфильма о вакцинации против коронавирусной инфекции — с Кощеем Бессмертным в главной роли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Отвечая на вопрос Ивана-царевича о том, как он получил бессмертие, Кощей повествует о пользе вакцинации, после чего призывает положительного героя последовать его примеру и тоже привиться.

«Не смерть в игле, а сила! Вакцинируюсь я, вот и не болею», — уверяет Ивана Кощей Бессмертный.

https://www.instagram.com/p/CWtBzi5jKdy/

В финале агитационного ролика, выполненного в формате сказки, нижегородцев призывают прививаться от коронавируса и предоставляют им контакты горячей линии по вакцинации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее нижегородский минздрав разместил в соцсетях ещё один агитационный видеоролик со спектаклем о Золушке, живущей в условиях пандемии коронавируса.

В отличие от классической постановки известной сказки, главная героиня так и не смогла попасть на бал — фея-крёстная обеспечила Золушку каретой, платьем и туфельками, но затем выяснилось, что у неё нет ковидного QR-кода.

В итоге Золушка остаётся дома и сокрушается по поводу того, что ей опять придется весь вечер чистить картошку.