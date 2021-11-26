Варшава, 26 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу отношения к миграционному кризису на границе республики с Белоруссией. Результаты были обнародованы в издании Rzeczpospolita.

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Так, оказалось, что около двух третей от всех опрошенных (67,9%) считают, что текущая ситуация угрожает ЕС и, в частности, Польше. Среди них оказалось больше всего сторонников действующей правящей партии «Право и справедливость» и жители небольших городов и сельской местности.

24,9% опрошенных считают, что ситуация на границе угрожает в первую очередь самим мигрантам. Среди выбравших этот вариант большую часть занимают женщины, сторонники оппозиции, а также жители крупных городов. Остальные не смогли дать конкретный ответ.

Опрос был проведен 22−23 ноября. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши.