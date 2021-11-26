Москва, , 13:08 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют крайне негативную динамику, теряя 5,3% и пробивая важнейший уровень поддержки $78,00 за баррель Brent, который ранее сдерживал нефтяные котировки от падения к $72,00−74,00 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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«Главной причиной масштабных распродаж, которые охватили как сырьевые рынки, так и фондовые, стал новый штамм COVID-19 «B.1.1.529».

Новый штамм был выявлен в Южной Африке и по заявлениям ученых, которые успели ознакомиться с дынными о нем, он может быть не восприимчив к существующим вакцинам, из-за большего количества мутаций.

Страны уже одна за одной закрывают авиасообщение с ЮАР, а инвесторы, моделируя последствия распространения нового штамма COVID-19 распродают рисковые активы.

Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 2,8%, немецкий DAX уже снижается на 2,8%, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 теряет 2,1%, а российские РТС и индекс Мосбиржи становятся антилидерами, обваливаясь на 4,5% и 3,0% соответственно.

В такой ситуации у группы рисковых активов, в том числе и энергоносителей, практически нет шансов на значительное восстановление.

Единственное, что может остановить обвал, это заявления ВОЗ, о том, что новый штамм «B.1.1.529» не так опасен и существующие вакцины против него эффективны.

Если таких заявлений не поступит, то 26 ноября и 29 ноября для нефти будут очень плохими днями, потому что никаких технических преград для падения котировок к $72,00−74,00 за баррель Brent уже нет», — считает эксперт.

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