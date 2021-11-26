Москва, 26 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent падают на 5,59%, откатываясь до $76,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На некоторое время новый повод для спекуляций затмил все прочие торговые идеи, как будто новый штамм коронавируса не просто открыли, а он уже начал массово косить людей по всему миру.

Впрочем, на нефть также продолжает давить угроза того, что ФРС США будет жестче бороться с инфляцией, сокращая доступность денег, но сегодня рынку не до этого.

Конечно, многим рынкам давно требовалось снять перекупленность, в частности, американскому рынку акций, особенно в части технологических компаний. Так что коррекция на рынках может быть несколько более продолжительной.

Однако дальнейшее снижение цен на нефть станет основанием для ограничения добычи странами ОПЕК на ближайшем заседании 2 декабря. Так что вероятность ухода нефтяных цен ещё ниже не высока», — считает эксперт.

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