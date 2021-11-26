Москва, 26 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день ясности в вопросе о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена нет. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

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«Нет, до сих пор ясность не появилась», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, этот вопрос находится в процессе согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что никакой информации о запланированной встрече либо переговорах лидера США Джозефа Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным у Белого дома нет. При этом она уточнила, что «дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена».

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о вполне реальной возможности того, что встреча глав двух государств может состояться до конца 2021 года.