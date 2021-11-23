Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Никакой информации о запланированной встрече, либо переговорах лидера США Джозефа Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным у Белого дома нет. Такое заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

На вопрос журналиста о том, когда состоятся переговоры американского и российского лидеров, Псаки пояснила, что у неё нет информации о запланированной встрече или контактах.

При этом пресс-секретарь Белого дома уточнила, что «дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена» и привела в качестве примера встречу в онлайн-формате американского лидера с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным замглавы МИД России Сергея Рябкова, подготовка новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена идет в настоящее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД РФ Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена