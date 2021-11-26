Деревня Брузги, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. «Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете — идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мной не всем понравится, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду», — заявил 26 ноября на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Рассказывая об охране государственной границы Белоруссии, которая одновременно является и общей с Россией границей Союзного государства, Лукашенко сказал: «По данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно сейчас проходят до 200 человек. Охотятся на них внутри Польши, некоторых они вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессиленных людей: каждые сутки мы примерно по 10 человек забираем с границы и отвозим в больницу. Остальные в течение суток снова уходят на территорию Польши и стремятся уйти в Германию».

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По его информации, за 25 ноября через границу Белоруссии на территорию Польши и меньше — на территорию Литвы ушли около 200 человек. В присутствии председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, а также других силовиков и чиновников, Лукашенко рассказал об этих нарушителях границы: «Это люди, которые находились в Минске, Гродно, жили на частных квартирах. Из вашего лагеря, может быть, 10 человек».

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«За последние сутки была попытка просто по-зверски выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек. Они ушли обратно. Остались на границе у нас 150 человек, которые бродят по линии границы», — добавил Лукашенко.

Лагерь нелегалов оборудован в транспортно-логистическом центре близ белорусского перехода «Брузги» на белорусско-польской границе. Напротив находится польский погранпереход «Кузница», который 16 ноября нелегалы пытались штурмовать с камнями и палками при содействии белорусских силовиков. Попытки незаконного пересечения государственной границы польская пограничная стража фиксирует ежедневно, отмечая содействие этому белорусских военнослужащих.

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