Москва, 26 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Борьбе с собственным населением обучают военных Украины переброшенные в эту страну инструкторы. Об этом 26 ноября заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По словам официального представителя МИД РФ, «накачка» Украины оружием и в том числе нарушающим минские договоренности, а также «переброска под видом неких инструкторов, по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а обучают борьбе с собственным же населением» на фоне ситуации в Донбассе являются провокационными действиями.

«Заключение в условиях нагнетания ситуации и запугивания граждан самой Украины крупнейших сделок на поставку оружия, такая сделка была заключена с Британией на абсолютно невыгодных условиях, которые будут тяжким бременем ложиться именно на простых граждан Украины, на обывателей, которые живут и выживают в условиях войны, внутреннего конфликта», — сказал Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внутриукраинский кризис можно решить только путём переговоров, силового решения у него нет.