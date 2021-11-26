Деревня Брузги, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. «Но вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии», — заявил 26 ноября на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы Александр Лукашенко.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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Он отметил, что пограничники из Евросоюза могли открыть огонь из оружия, но ограничились слезоточивым газом, светошумовыми гарантами и водомётами. По его словам, Германия могла бы «забрать» к себе нелегальных мигрантов из Белоруссии, «но блокируют это всё поляки».

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«Люди с той стороны обезумели», — заявил Лукашенко, характеризуя политику соседей из Евросоюза. По его словам, «руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность» и устроило «бойню» на границе с Белоруссией, препятствуя нарушению государственной границы Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом гражданами из третьих стран.

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Лукашенко рассказал нелегальным мигрантам, для которых по его распоряжению оборудован новый лагерь в транспортно-логистическом центре около погранперехода «Брузги», что сотни таких как они ежедневно успешно прорываются в Евросоюз. В присутствии председателя белорусского Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и других представителей власти Белоруссии, Лукашенко напутствовал нелегалов: «Не будут препятствовать — идите!».

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