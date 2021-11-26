Москва, , 15:21 — REGNUM Сертификаты о перенесённой коронавирусной инфекции будут действовать год с момента выздоровления для тех, кто переболел в 2021 году. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 26 ноября журналистам.

Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Действие такого сертификата продлят автоматически. В настоящее время вносятся документы об изменении и правовом обеспечении, пояснил он.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава ранее заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» даёт защиту от COVID-19 по меньшей мере на 92%.

Читайте также: Мурашко оценил эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»