Сочи, Краснодарский край, , 15:07 — REGNUM Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль. Работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты», — заявил Путин.

«К сожалению, до сих пор не обходится без жертв, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано, и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться», — подчеркнул он.