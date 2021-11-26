Сочи, Краснодарский край, , 15:03 — REGNUM Около 34% школьников Азербайджана учатся на русском языке. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

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«Я всегда об этом говорю на наших встречах — хочу поблагодарить Вас за то внимание Вы уделяете, какое Вы уделяете развитию русского языка, поддержанию 304 школы или даже больше, 340 где-то — преподают русский язык. 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке», — заявил Путин.