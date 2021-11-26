Москва, 26 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Вопрос о действиях России в связи с выявлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, ранее обнаруженного в ЮАР, необходимо задавать оперативному штабу по распространению COVID-19. Об этом 26 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Как отметил Песков, отвечая на вопрос информируют ли президента РФ Владимира Путина о новом штамме коронавируса и связанных с последним решениями других стран, главным аккумулирующим всю информацию о новых появляющихся нюансах по SARS-CoV-2 является оперативный правительственный штаб, который предоставляет ее главе Российского государства.

«Рекомендации и решения соответствующие также формулируются в правительственном штабе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль не контактировал с представителями офиса президента Украины Владимира Зеленского.