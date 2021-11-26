Москва, 26 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России обсудили спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты Представителей Национального Собрания Белоруссии Владимира Андрейченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Также они договорились о том, что делегации российского и белорусского парламентов займут консолидированную позицию на Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Мадриде, по вопросу о ситуации на белорусско-польской границе: речь идет о недопустимости двойных стандартов и осуждении жестокого обращения польских властей с мигрантами, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решение проблемы кризиса на белорусско-польской границе. Он попросил руководство Польши пропустить мигрантов в Германию.

Читайте также:Лукашенко готов помогать нелегалам, «даже если это будет плохо для поляков»