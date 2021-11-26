Москва, 26 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Единственный способ разрешить миграционный кризис на белорусско-польской границе — это прямо диалог с законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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«Никакие марионеточные политики, отсиживающиеся в Прибалтике, не способны решить эту проблему», — констатировал Толстой в телеграм-канале.

Он также считает важным уйти от политизации этого процесса: не Белоруссия, а Польша поливает слезоточивым газом и холодной водой в мороз людей на границе, в этом и заключается, по всей видимости, хваленый европейский гуманизм.