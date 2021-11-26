Берлин, 26 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На данный момент в Европе не выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который был ранее обнаружен в ЮАР, однако он вызывает беспокойство. Об этом 26 ноября заявил на пресс-конференции глава берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуры минздрава ФРГ) Лотар Вилер.

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«Если по существу: мы очень обеспокоены», — сказал он.

«До половины 10:00 (12:00 мск) мне не было известно о том, чтобы до сих пор в Европе или Германии был выявлен этот вариант», — добавил Вилер.

Также глава Института Коха отметил, что необходимо выяснить, связан ли рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в ЮАР с новым штаммом, который может оказаться более заразным по сравнению с выявленными ранее вариантами.

«Это вариант, который несет в себе очень много мутаций, некоторые из которых мы видели уже раньше», — уточнил он, указав, что в настоящее время еще не понятно, что «биологически означают» некоторые изменения в новой разновидности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 260 миллионов.