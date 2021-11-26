Минск, 26 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не будут препятствовать стремлению нелегальных мигрантов «попасть в Европу». Об этом 26 ноября на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы заявил Александр Лукашенко.

Gpk.gov.by На белорусско-польской границе

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"Не будут препятствовать — идите!» — сказал Лукашенко, обращаясь к нелегальным мигрантам.

Многие из них уже пытались нелегально попасть в Евросоюз и были выдворены из Польши и Литвы. Выступая перед ними, Лукашенко отметил, что понимает их стремление попасть в Германию и воссоединиться там со своими родными и близкими.

«У кого-то — мужья, у кого-то — родители, вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало», — сказал Лукашенко. Он отметил, что жизнь в Германии лучше, чем на родине нелегалов из стран Востока.

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Лукашенко сообщил также, что около тысячи нелегалов пожелали вернуться из Белоруссии на родину. При этом он отметил: «Вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Каждый из вас имеет детей, хотел бы, чтобы он получил достойное образование и достойную работу».

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Намекая на общность проблем белорусов и курдов, стремящихся на Запад, Лукашенко констатировал: «Вы просто попали в беду. Уверен, что это временно».

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