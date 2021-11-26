Москва, 26 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Большой энергопереход означает для России фантастические возможности, в том числе появление нескольких новых отраслей с годовыми продажами в $50 млрд. Это случится через десять лет, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Я вижу до десятка отраслей, которых сегодня не существует и которые в течение ближайших десяти лет должны возникнуть в связи с большим энергопереходом и собственно в связи с ESG», — сказал Чубайс в интервью организаторам конференции Российской ассоциации связей с общественностью.

Он пояснил, что это в том числе водород, «про который все говорят», регенеративное земледелие и другие «фантастические возможности», связанные с улавливанием, хранением и технологиями захоронения углерода в действующих нефтяных и газовых выработках.

По всем этим направлениям, за рядом исключений, пока ничего нет, но через десять лет «будут бизнесы точно с объемами $50 млрд годовых продаж», подчеркнул Чубайс.

Напомним, принципы ESG — это экология, социальное развитие и корпоративное управление (environmental, social и governance).

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