22 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 23:05 — REGNUM Новости из мира экономики редко становятся предметом пристального внимания телеграм-каналов. Но в случае с госкомпанией «Роснано» вышло иначе — информация о том, что торговля акциями этой компании 19 ноября была приостановлена, буквально взорвала российский сегмент Telegram.

Нано. Чубайс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ажиотаж вокруг этой темы не слишком сильно спал даже после того, как 21 ноября торги ценными бумагами были восстановлены. Оно и понятно — госкорпорация долгое время находилась под управлением одного из самых известных системных либералов в России Анатолием Чубайсом. А отношения к «сислибам» в народе, мягко говоря, не всегда однозначное.

«17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО». Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 — БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей», — написал телеграм-канал «Cbonds.ru».

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

По данным автора поста, компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель организации требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

«В настоящий момент компания не в состоянии расплачиваться по долгам, объем которых превышает 70 млрд рублей. Однако суть проблемы состоит в том, что 75% долга «Роснано» обеспечено государственными гарантиями. Велика вероятность того, что теперь убытки компании придется покрывать правительству. «Роснано» при Чубайсе стало символом управленческой неэффективности. По сути дела, госкорпорация представляла собой сохранившийся островок 90-х годов. И логичный итог деятельности компании — дефолт. Прямо как в 1998 году», — написал телеграм-канал «Клуб Двинского».

По его данным, общая задолженность «Роснано» составляет 71,58 млрд рублей. В основном это долг перед коммерческими банками. При этом 75% займов было выдано под гарантии государства. Таким образом, если «Роснано» не сможет обслуживать займы, это будет делаться из федерального бюджета.

Таким образом правительству, как ответил ТГ-канал, возможно придется раскошелиться примерно на 53,68 млрд рублей. В масштабах российской экономики или федерального бюджета сумма не самая большая. Этот долг без особых проблем можно будет покрыть как из текущего профицита, так и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Поэтому с финансовой точки зрения этот момент, конечно, является неприятным, но не критическим.

Однако здесь важно иное, убежден автор поста. По его мнению, будучи во главе «Роснано» Чубайс имел широчайшие полномочия. По оценке канала, он являлся не просто главой госкорпорации, но еще и обладал официальным статусом, открывающим ему доступ ко всей информации и к принятию важнейших решений.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так, фактически все так называемые институты развития находились под контролем либералов первой волны (группа Чубайса). Связь с правительством (текучка) обеспечивалась через Александра Волошина (возглавлял экспертный совет). На стратегическом же уровне, конечно, все решал Чубайс. Во главе совета директоров «Роснано» был поставлен системный либерал Аркадий Дворкович. Видели ли все эти деятели финансовые показатели «Роснано»? Безусловно, видели. Но продолжали набирать кредиты», — сообщил своим подписчикам «Клуб Двинского».

Также он считает, что вопросы относительно плачевного состояния «Роснано» следует задать не только Чубайсу, но и Дворковичу, который, являясь в 2012—2018 годах вице-премьером, допустил подобную ситуацию. Ведь за убытки отвечает в первую очередь государство, а не Чубайс, убежден ТГ-канал.

«В конце прошлого года Михаил Мишустин отобрал институты развития у либералов первой волны. Реформа институтов развития, которую провел Дмитрий Григоренко, замкнула все организации напрямую на правительство через ВЭБ», — напомнил канал.

Автор поста считает, что после ухода Чубайса дела у «Роснано» стали постепенно налаживаться. Госкорпорацию возглавил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов. В итоге выручка госкорпорации за девять месяцев 2021 года выросла в 5,9 раза до 22,2 млрд рублей, а прибыль — до 2,9 млрд рублей. При этом расходы на управление, в том числе зарплаты и командировочные, снизились на 1 млрд рублей.

«Однако тяжелое наследие Чубайса не дает «Роснано» выйти на эффективность. Финансовые показатели давят на компанию. Вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, «Роснано», судя по всему, будет вынуждено объявить дефолт. Ответит ли за все это Чубайс? Вряд ли. Слишком серьезное прикрытие у Чубайса с Запада. Если бы его не было, то этот деятель отправился бы в места не столь отдаленные еще 20 лет назад. Но допустить посадки Чубайса глобалисты не могут. В противном случае, если они сдадут своих людей, то с ними никто не будет работать», — считает телеграм-канал.

Тот факт, что Роснано находится на грани разорения, никого не удивляет, считает телеграм-канал «Бойлерная». Причем это, по его мнению, является закономерным итогом управления госкомпанией Чубайсом.

«По большому счету его спасли от прямого позора как человека системы, отдав институт развития ВЭБу, которому теперь предстоит решить судьбу по уши закредитованной структуры. Долг Роснано составляет 88 млрд рублей и нужно порадоваться, что Чубайс не подпустил к этим кредитным деньгам своих приятелей», — полагает автор поста.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, властям придется инвестировать в Роснано, чтобы поддержать держателей облигаций — банки и НПФы, а также приукрасить роль структуры в разработке вакцин от коронавируса, чтобы читатель таких новостей не нервничал.

«Зачем дальше поддерживать Роснано? — Да не за чем. Банкротом признать ее нельзя — не тот статус. Можно переквалифицировать, низкоуглеродная политика сейчас в тренде, есть чем заняться для видимости, пока государство затыкает дыру», — подытожил канал.

Тем временем сам Чубайс, который сейчас занимает пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, отказался комментировать ситуацию с финансовыми проблемами и возможным банкротством Роснано, отметил телеграм-канал «brief ®️незыгарь».

В то же время телеграм-канал «Совинформбюро 2.0» сообщил, что Чубайс не забыл о своей ответственности за прошлый период работы Роснано и даже активно участвует в решении проблем компании. Якобы не так давно он был в Минфине, прилетев из отпуска раньше времени. Со ссылкой на собственные источники ТГ-канал отмечает, что вместе с новым руководителем Роснано Сергеем Куликовым Чубайсу удастся избежать не только банкротства, но и дефолта по облигациям госкорпорации.

«Активность Чубайса вполне объяснима: над его бывшей командой из Роснано начали сгущаться тучи. После серии публикаций в Телеграм профильное подразделение управления П СЭБ ФСБ получило команду работать. Мотивация Чубайса для активного включения в проблематику очевидна: чем меньше останется проблем у окружения Анатолия Борисовича — тем меньше риски у него самого», — написал «Совинформбюро 2.0».

Аналогичную точку зрения высказал телеграм-канал «Временное правительство». По его мнению, угроза ответственности нависла над Чубайсом и это стимулирует его к активным действиям.

«Чубайс засуетился из-за ситуации с многомиллиардными долгами Роснано, накопленными под его руководством, и уже обсудил возможные варианты с Минфином Антона Силуанова. В отношении его бывшей команды начала вести работу СЭБ ФСБ, что вынуждает «Нанотолия» всерьез воспринимать возникающие риски», — написал ТГ-канал.

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