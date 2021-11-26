Волгоград, 26 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Волгоградской области 26 ноября выявлен 451 новый носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 116 тысяч человек. Зарегистрировано 34 летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. С начала пандемии коронавирус подтверждён у 116 016 жителей Волгоградской области. Выздоровел 99 731 человек, в том числе 467 — выписаны за сутки. Получают медицинскую помощь в стационарах и амбулаторно 11 855 пациентов.

В летальной статистике региона 4 430 записей.