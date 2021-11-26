Москва, 26 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Причины ЧП в Кузбассе на шахте «Листвяжная должны быть тщательно расследованы. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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«Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом», — сказал он после минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Глава правительства назвал первостепенной задачей помощь пострадавшим горнякам.

«В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек, ещё десятки людей пострадали.