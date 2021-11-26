Симферополь, 26 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Федеральные законопроекты о QR-кодах для посещения общественных мест поддержала Общественная палата Крыма 26 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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«Эти два федеральных закона, которые пока существуют в виде проектов, которые готовятся в плане усиления ограничительных мер, мы поддержали, но с некоторыми своими замечаниями», — цитирует «Крым 24» председателя крымской ОП Александра Форманчука.

Позже Форманчук в эфире «Радио Крым» пояснил, что одна из причин введения QR-кодов в общественном транспорте — это высокая смертность от ковида.

«Первая и главная причина — это то, что сама пандемия в России, в Крыму, приобрела угрожающие размеры, масштаб, потому что мы уже подбирались к тысяче заболевших за одни сутки. Очень большая смертность», — сказал Форманчук.

Ещё одной причиной Форманчук назвал растущее число противников вакцинации.

«Второе обстоятельство, которое нас подтолкнуло к поддержке — это то, что в стране необъяснимо, с точки зрения здравого смысла, развивается так называемое движение «антиваксеров». Оно становится тоже сегодня всё более масштабным», — сказал председатель ОП.

Как сообщало ИА REGNUM, два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесло ранее правительство России в Госдуму. В настоящее время обсуждение законопроектов проходит в регионах.