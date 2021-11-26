Москва, 26 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил минуту молчания перед началом заседания правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

Премьер-министр заявил, что трагедия, произошедшая на шахте в Кузбассе — большое горе.

«Прошу почтить память всех погибших минутой молчания», — сказал он.

Утром 25 ноября произошло ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которого погиб 51 человек — 46 шахтёров и пять спасателей. Ещё десятки людей находятся в больницах. По предварительной версии, в шахте произошёл взрыв метана.