Деревня Брузги, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. «Саддам Хуссейн — он по-настоящему заботился о нас, словно отец», — рассказал 26 ноября нелегальный мигрант из Ирака, обращаясь к Александру Лукашенко на митинге в транспортно-логистическом центре возле белорусского пункта пропуска «Брузги».

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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Мигрант рассказал, как Европа и США «убили нашего президента», развязали войну и поставили на его место новых диктаторов. Лукашенко выслушал это сообщение.

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Лагерь нелегалов оборудован по распоряжению Лукашенко в ТЛЦ близ границы с Польшей. После нескольких неудачных попыток штурма польской границы, под конвоем белорусских пограничников граждан Ирака, Сирии и других стран отконвоировали в ТЛЦ, где и состоялся пятничный митинг.

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Лукашенко выступил перед нелегалами и представителями прессы с получасовой речью. На мероприятии участвовало около 200 человек, преимущественно мужчины и дети. Лукашенко пообещал им поддержку, заявив: «Я думаю, что мы решим вашу проблему».

«Ещё раз повторяю: мы сделаем всё, что вы пожелаете», — подчеркнул Лукашенко.

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