Курск, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Курской области 26 ноября зарегистрировано 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

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Всего в регионе были выявлены 75 тыс. 224 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 959 пациентов, в том числе 217 — за последние сутки.

Скончались 1767 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1784 летальных случаях.