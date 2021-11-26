Зеленский: вероятность широкомасштабной войны с Россией существует
Киев, 26 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако в СМИ по этому поводу идет «большое запугивание».
По его словам, в ближайшее время руководитель его офиса будет контактировать с российской стороной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» подчеркнул, что «подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.
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