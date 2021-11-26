Донецк, 26 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся 1 декабря перевороте в стране с участием бизнесмена Рината Ахметова прокомментировал 26 ноября телеграм-канал «Донбасс решает»:

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Самый известный беглый дончанин планирует переворот на Украине. Во всяком случае, Владимир Зеленский заявил, что обладает информацией, мол, 1 декабря на Украине намечен государственный переворот, к которому причастен Ринат Ахметов.

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Что там есть у Зеленского и что задумывает Ахметов — это еще надо понять. А вот что война президента Украины и самого богатого ее гражданина вступила в решающую стадию — это точно. Напомним, Донецк Ринат Ахметов оставил в 2014 году. Его усадьба не тронута, находится под охраной. Ряд предприятий, которыми он владел, перешли под управление ДНР», — пишет донецкий телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский обнародовал в ходе пресс-конференции.

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