Москва, 26 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Украину неизбежно ждет распад. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Причем процесс этот произойдет без участия России — естественным путем, без военного, политического или иного давления извне, подчеркнул участник ток-шоу.

«Украина находится в такой ситуации, когда наряду с военным психозом идет, скрытые от внешних глаз, сложные политический процессы. Страна распадается. Эта ткань, эти связи, которые скрепляли Украину, они сегодня пропадают. Страна аморфная, рыхлая. Очевидно, что Украину ждет распад естественным путем, без какого-либо участия России», — сказал Коротченко.